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Абхазия лидирует среди стран для недорогого пляжного отдыха в октябре

Абхазия лидирует среди стран для недорогого пляжного отдыха в октябре

Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Абхазия лидирует по ценовой доступности среди пляжных турпакетов отдыха на десять ночей с вылетом 1-7 октября, сообщает Ассоциация туроператоров России. В пределах 100-150 тысяч рублей стоит десятидневный тур в Турцию, ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшелы обойдутся уже дороже — в диапазоне 150-200 тысяч рублей.Туроператоры отмечают, что начинают расти стартовые цены. Подорожание десятидневных туров начала октября по сравнению с серединой сентября фиксируется по таким направлениям, как Сочи (+4,4%), ОАЭ (+6,7%), Таиланд (+10,4%), Абхазия (+11,6%), Анталья в Турции (+13,2%).Абхазия находится в тройке лидеров по доступности и по средним ценам на туры. В тройку вместе с республикой входят Калининград и Стамбул. Их можно купить дешевле, чем 100 тыс руб на двоих с перелетом.

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