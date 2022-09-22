https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/abkhaziya-lidiruet-sredi-stran-dlya-nedorogogo-plyazhnogo-otdykha-v-oktyabre-1041641141.html
Абхазия лидирует среди стран для недорогого пляжного отдыха в октябре
Абхазия лидирует среди стран для недорогого пляжного отдыха в октябре
Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T09:25+0300
2022-09-22T09:25+0300
2022-09-22T10:27+0300
в абхазии
отдых в абхазии
абхазия
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507703_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1eea83ed1b4e3e863bab8f64d2d07591.jpg
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Абхазия лидирует по ценовой доступности среди пляжных турпакетов отдыха на десять ночей с вылетом 1-7 октября, сообщает Ассоциация туроператоров России. В пределах 100-150 тысяч рублей стоит десятидневный тур в Турцию, ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшелы обойдутся уже дороже — в диапазоне 150-200 тысяч рублей.Туроператоры отмечают, что начинают расти стартовые цены. Подорожание десятидневных туров начала октября по сравнению с серединой сентября фиксируется по таким направлениям, как Сочи (+4,4%), ОАЭ (+6,7%), Таиланд (+10,4%), Абхазия (+11,6%), Анталья в Турции (+13,2%).Абхазия находится в тройке лидеров по доступности и по средним ценам на туры. В тройку вместе с республикой входят Калининград и Стамбул. Их можно купить дешевле, чем 100 тыс руб на двоих с перелетом.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507703_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d18d3ff34ec5b83627072983da48f1c5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия лидирует среди стран для недорогого пляжного отдыха в октябре
09:25 22.09.2022 (обновлено: 10:27 22.09.2022)
Эксперты назвали страны, где можно недорого отдохнуть у моря в начале октября.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik.
Абхазия лидирует по ценовой доступности среди пляжных турпакетов отдыха на десять ночей с вылетом 1-7 октября, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
Второе место занимает Сочи. Отдых по этим направлениям может обойтись в 46 и 56 тысяч рублей на двоих.
В пределах 100-150 тысяч рублей стоит десятидневный тур в Турцию, ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку. Путевки в Катар, Бахрейн и на Сейшелы обойдутся уже дороже — в диапазоне 150-200 тысяч рублей.
Туроператоры отмечают, что начинают расти стартовые цены. Подорожание десятидневных туров начала октября по сравнению с серединой сентября фиксируется по таким направлениям, как Сочи (+4,4%), ОАЭ (+6,7%), Таиланд (+10,4%), Абхазия (+11,6%), Анталья в Турции (+13,2%).
Абхазия находится в тройке лидеров по доступности и по средним ценам на туры. В тройку вместе с республикой входят Калининград и Стамбул. Их можно купить дешевле, чем 100 тыс руб на двоих с перелетом.