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Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности Абхазии
Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности Абхазии
Глава государства в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Министерства обороны Абхазии. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T13:45+0300
2022-09-22T13:45+0300
2022-09-22T13:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 22 сен -- Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС, первого замминистра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации. Аслан Бжания в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Минобороны республики. По итогам заседания президент дал соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки.
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аслан бжания, совет безопасности абхазии, абхазия
аслан бжания, совет безопасности абхазии, абхазия
Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности Абхазии
Глава государства в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Министерства обороны Абхазии.
СУХУМ, 22 сен -- Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
На заседании были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией.
Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС, первого замминистра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации.
Аслан Бжания в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Минобороны республики.
По итогам заседания президент дал соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки.