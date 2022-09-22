https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/aslan-bzhaniya-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti-abkhazii-1041645560.html

Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности Абхазии

Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности Абхазии

Глава государства в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Министерства обороны Абхазии. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T13:45+0300

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2022-09-22T13:45+0300

в абхазии

аслан бжания

совет безопасности абхазии

абхазия

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СУХУМ, 22 сен -- Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС, первого замминистра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации. Аслан Бжания в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Минобороны республики. По итогам заседания президент дал соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки.

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