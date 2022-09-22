https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/ekspert-prokommentiroval-slova-putina-o-yadernom-oruzhii-1041655508.html

Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Что будет делать Запад после объявленной в РФ частичной мобилизации, в каких ситуациях Россия может применить ядерные ракеты, и когда НАТО попросит... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T18:45+0300

2022-09-22T18:45+0300

2022-09-22T19:10+0300

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Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Коллективному Западу стоит приготовиться к тому, что его будут бить в полях Донбасса и Украины, если он будет совать свой длинный нос и кровавые руки в конфликт между Россией и Украиной, отметил собеседник Sputnik."Бить будем очень больно, так что еще не одну сотню и даже тысячу иностранных наемников, которые переоделись в украинскую форму и косят под дурачка, отвезут домой в мешках из-под мусора. В свою очередь марионеточному киевскому режиму стоит приготовиться к поражению, так как наша победа не будет завтра, возможно, через месяц или даже через год, но она будет обязательно. Мы настроились, мы поняли, что того личного состава, который сегодня есть на поле боя - а там около 300 тысяч, - мало, потому что против нас все-таки воюет орда - 31 страна НАТО (за исключением Венгрии) и еще полтора десятка стран, которые являются союзниками НАТО и помогают чем могут Украине. Кроме того, не надо забывать, что в Европе стоят натовские армии, численность которых в общей сложности составляет 3 с лишним миллиона человек — это серьезный военный кооператив, который при желании может бесконечно поставлять на поле боя людские резервы. Противостоять этим резервам и пополнениям, которые получает украинская армия, тремястами тысячами людей невозможно, потому мы объявили мобилизацию, и я не исключаю, что, возможно, будет и вторая, и третья мобилизация. Это как дело пойдет", - сказал Баранец.По его словам, Россия будет действовать в соответствии с обстановкой. Что касается заявления Путина о ядерном оружии, "это очень серьезный сигнал Западу", добавил он." Позволю себе напомнить о поправке в ядерной доктрине России, которую Путин внес полтора года назад. Она и Беларуси касается. Раньше в доктрине говорилось, что мы никогда не применим ядерное оружие первыми, только в качестве ответно-встречного удара, когда убедимся, что ракета летит по траектории на Москву, Минск и так далее… Теперь появилось новое положение, которое Запад должен изучить. Оно гласит - в том случае, если территориальной целостности и суверенитету России и ее союзников (читайте - Беларуси) противник будет грозить даже обычным оружием, Россия оставляет за собой право на превентивный ядерный удар. Это не значит, что завтра Путин нажмет кнопку и на врага полетят межконтинентальные ядерные ракеты "Сармат", "Ярс" или "Тополь". У нас есть интеллигентное тактическое ядерное оружие, оно очень серьезное, и у России в этом плане колоссальное преимущество, Западу нужно это учитывать", - пояснил эксперт.Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле выше.

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