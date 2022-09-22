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Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре

Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре

Какие проблемы наблюдаются в сфере культуры в Очамчырском районе, как поддерживаются проекты, связанные с молодежью, в эфире радио Sputnik рассказала начальник... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T16:10+0300

2022-09-22T16:10+0300

2022-09-22T16:29+0300

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Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре

Подведомственными организациями отдела культуры администрации Очамчырского района являются Центральная библиотека, литературный клуб "Адзыхь" на базе библиотеки, детская студия "Малышок", эстрадная студия при Доме культуры, есть школа искусств, а также ансамбль народной песни и танца "Ерцаху", сообщила Булискерия.В селах Очамчырского района на сегодняшний день функционируют только два Дома культуры- Члоуский и Джгярдский, но и они нуждаются в капитальном ремонте. Большая часть жителей сел не имеет возможность отвозить своих детей в город на занятия в различные студии, заметила Булискерия.Начальник отдела культуры Очамчырского района рассказала, что предпринимается в сфере молодежной политики, реализуются ли какие-то проекты, а также, как в районе планируют отметить День Победы и Независимости Республики Абхазия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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