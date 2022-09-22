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Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре
Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре
Какие проблемы наблюдаются в сфере культуры в Очамчырском районе, как поддерживаются проекты, связанные с молодежью, в эфире радио Sputnik рассказала начальник... 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T16:10+0300
2022-09-22T16:10+0300
2022-09-22T16:29+0300
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Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре
Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре
Подведомственными организациями отдела культуры администрации Очамчырского района являются Центральная библиотека, литературный клуб "Адзыхь" на базе библиотеки, детская студия "Малышок", эстрадная студия при Доме культуры, есть школа искусств, а также ансамбль народной песни и танца "Ерцаху", сообщила Булискерия.В селах Очамчырского района на сегодняшний день функционируют только два Дома культуры- Члоуский и Джгярдский, но и они нуждаются в капитальном ремонте. Большая часть жителей сел не имеет возможность отвозить своих детей в город на занятия в различные студии, заметила Булискерия.Начальник отдела культуры Очамчырского района рассказала, что предпринимается в сфере молодежной политики, реализуются ли какие-то проекты, а также, как в районе планируют отметить День Победы и Независимости Республики Абхазия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, культура, молодежная политика, очамчырский район, подкасты, главный четверг, аудио
абхазия, культура, молодежная политика, очамчырский район, подкасты, главный четверг, аудио
Главный четверг: Булискерия о состоянии сферы культуры и молодежной политике в Очамчыре
16:10 22.09.2022 (обновлено: 16:29 22.09.2022)
Какие проблемы наблюдаются в сфере культуры в Очамчырском районе, как поддерживаются проекты, связанные с молодежью, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела культуры района Амра Булискерия.
Подведомственными организациями отдела культуры администрации Очамчырского района являются Центральная библиотека, литературный клуб "Адзыхь" на базе библиотеки, детская студия "Малышок", эстрадная студия при Доме культуры, есть школа искусств, а также ансамбль народной песни и танца "Ерцаху", сообщила Булискерия.
В селах Очамчырского района на сегодняшний день функционируют только два Дома культуры- Члоуский и Джгярдский, но и они нуждаются в капитальном ремонте. Большая часть жителей сел не имеет возможность отвозить своих детей в город на занятия в различные студии, заметила Булискерия.
Начальник отдела культуры Очамчырского района рассказала, что предпринимается в сфере молодежной политики, реализуются ли какие-то проекты, а также, как в районе планируют отметить День Победы и Независимости Республики Абхазия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.