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Колташов о мировых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться
Колташов о мировых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться
О том, что ждет мировые экономики, в эфире радио Sputnik своим прогнозом поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового... 22.09.2022, Sputnik Абхазия
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Колташов о мировых финансовых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться
Колташов о мировых финансовых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться
Анализируя сегодняшнюю ситуацию на финансовых и товарных рынках, эксперт отметил, что там происходят глубокие и качественные изменения, которые являются продолжением того, что началось еще в июне – налицо снижение товарных цен и падение биржевых индексов. Все эти процессы повлекли за собой падение товарных цен и цен на газ. Даже в ЕС, где идет катастрофическое падение в экономике, идет сокращение цен на газ, отметил он. По его словам, наступает момент сгорания значительной части капитала. Кризис уже перешел из стадии биржевой подготовки в стадию развертывания в реальной сфере экономики. "Но основное поле действия этого кризиса – это западные экономики, хотя надо признать, что ситуация является непростой в Китае, и уже не первый месяц, и в Индии. Ожидать, что все быстро пройдет, не приходится. Думаю, нас ждет дальнейшее падение", – отметил Колташов. Экономист считает, что вся эта ситуация отразится на простых людях массовой безработицей в Европе, массовым падением уровня жизни, практически ликвидацией среднего класса в странах ЕС, в Англии. Подобная ситуация сложится в США, но в меньшей степени. Похожая ситуация будет и в Японии. Российская же экономика, считает Колташов, будет сдержанно переносить нынешний спад, она будет защищаться. "Российской экономике важно сохранить устойчивость рубля и сохранить высокие цены на газ, на нефть. Российская экономика должна защищаться на мировом рынке очень решительными политическими и экономическими средствами. В самой стране я не ожидаю какого-то большого роста безработицы, массовой ликвидации предприятий. Мы (Россия - ред.) очень сильно падали в период с 2014 по 2016 годы, достаточно сильно падали в 2020, в 2008-2009 годах. И для нового масштабного катастрофического спада нет условий. Наоборот, когда на западе закрываются предприятия, для российских предпринимателей открывается возможность заместить их", – сказал Колташов. Слушайте интервью с экономистом в аудиофайле выше.
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подкасты, финансы, экономика, валюта, банки, торговая биржа, аудио
Колташов о мировых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться
11:25 22.09.2022 (обновлено: 11:50 22.09.2022)
О том, что ждет мировые экономики, в эфире радио Sputnik своим прогнозом поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Анализируя сегодняшнюю ситуацию на финансовых и товарных рынках, эксперт отметил, что там происходят глубокие и качественные изменения, которые являются продолжением того, что началось еще в июне – налицо снижение товарных цен и падение биржевых индексов.
"Лидируют США, ЕС, Англия. То есть мы наблюдаем осыпание западных экономик. Это означает, что они не смогут ни поддерживать потребление на прежнем уровне, ни быстро восстановить производство. Они входят в новый для себя режим, при этом пытаясь всеми силами защитить собственную валюту. Прежде всего это пытаются сделать Соединенные Штаты. У них это получается, потому что мы наблюдаем снижение цен на золото. Это говорит в моменте о значительно увеличившемся спросе на платежные средства, то есть на доллары. Не то чтобы доллар был осознан, как валюта больших перспектив. Просто у всех огромные обязательства, по ним нужно платить. Это означает, что из всех форм резервирования, сохранения капитала, выводятся деньги и направляются на обслуживание этих обязательств", – сказал Колташов.
Все эти процессы повлекли за собой падение товарных цен и цен на газ. Даже в ЕС, где идет катастрофическое падение в экономике, идет сокращение цен на газ, отметил он.
По его словам, наступает момент сгорания значительной части капитала. Кризис уже перешел из стадии биржевой подготовки в стадию развертывания в реальной сфере экономики.
"Но основное поле действия этого кризиса – это западные экономики, хотя надо признать, что ситуация является непростой в Китае, и уже не первый месяц, и в Индии. Ожидать, что все быстро пройдет, не приходится. Думаю, нас ждет дальнейшее падение", – отметил Колташов.
Экономист считает, что вся эта ситуация отразится на простых людях массовой безработицей в Европе, массовым падением уровня жизни, практически ликвидацией среднего класса в странах ЕС, в Англии. Подобная ситуация сложится в США, но в меньшей степени. Похожая ситуация будет и в Японии.
"Людей ожидает шок, ожидает очень тяжелая зима и полная перестройка восприятия действительности, потому что они обнаружат, что не могут обслуживать автомобиль, что они не могут оплачивать такое большое жилье. В США уже наблюдается переезд из знаменитой "одноэтажной коттеджной Америки" в квартиры. Это признак того, что люди не тянут эти расходы. Будет меняться вся структура рынка, вся структура потребления. И, по сути, золотой миллиард давно уже стал позолоченным, но он не будет даже уже и позолоченным, будет очень сильно понижен в своем достатке. Поэтому вопрос выхода из нынешнего экономического спада – это вопрос о самостоятельной политике стран континентальной Евразии и дружественных им экономик в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии", – рассказал Василий Колташов.
Российская же экономика, считает Колташов, будет сдержанно переносить нынешний спад, она будет защищаться.
"Российской экономике важно сохранить устойчивость рубля и сохранить высокие цены на газ, на нефть. Российская экономика должна защищаться на мировом рынке очень решительными политическими и экономическими средствами. В самой стране я не ожидаю какого-то большого роста безработицы, массовой ликвидации предприятий. Мы (Россия - ред.) очень сильно падали в период с 2014 по 2016 годы, достаточно сильно падали в 2020, в 2008-2009 годах. И для нового масштабного катастрофического спада нет условий. Наоборот, когда на западе закрываются предприятия, для российских предпринимателей открывается возможность заместить их", – сказал Колташов.
Слушайте интервью с экономистом в аудиофайле выше.