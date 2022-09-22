https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/koltashov-o-mirovykh-rynkakh-zapadnye-ekonomiki-osypayutsya-rossiya-budet-zaschischatsya--1041595274.html

Колташов о мировых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться

Колташов о мировых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться

О том, что ждет мировые экономики, в эфире радио Sputnik своим прогнозом поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T11:25+0300

2022-09-22T11:25+0300

2022-09-22T11:50+0300

радио

подкасты

финансы

экономика

валюта

банки

торговая биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/14/1041597702_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cb2dd486b464f038190782c12bb9751.jpg

Колташов о мировых финансовых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться Колташов о мировых финансовых рынках: западные экономики осыпаются, Россия будет защищаться

Анализируя сегодняшнюю ситуацию на финансовых и товарных рынках, эксперт отметил, что там происходят глубокие и качественные изменения, которые являются продолжением того, что началось еще в июне – налицо снижение товарных цен и падение биржевых индексов. Все эти процессы повлекли за собой падение товарных цен и цен на газ. Даже в ЕС, где идет катастрофическое падение в экономике, идет сокращение цен на газ, отметил он. По его словам, наступает момент сгорания значительной части капитала. Кризис уже перешел из стадии биржевой подготовки в стадию развертывания в реальной сфере экономики. "Но основное поле действия этого кризиса – это западные экономики, хотя надо признать, что ситуация является непростой в Китае, и уже не первый месяц, и в Индии. Ожидать, что все быстро пройдет, не приходится. Думаю, нас ждет дальнейшее падение", – отметил Колташов. Экономист считает, что вся эта ситуация отразится на простых людях массовой безработицей в Европе, массовым падением уровня жизни, практически ликвидацией среднего класса в странах ЕС, в Англии. Подобная ситуация сложится в США, но в меньшей степени. Похожая ситуация будет и в Японии. Российская же экономика, считает Колташов, будет сдержанно переносить нынешний спад, она будет защищаться. "Российской экономике важно сохранить устойчивость рубля и сохранить высокие цены на газ, на нефть. Российская экономика должна защищаться на мировом рынке очень решительными политическими и экономическими средствами. В самой стране я не ожидаю какого-то большого роста безработицы, массовой ликвидации предприятий. Мы (Россия - ред.) очень сильно падали в период с 2014 по 2016 годы, достаточно сильно падали в 2020, в 2008-2009 годах. И для нового масштабного катастрофического спада нет условий. Наоборот, когда на западе закрываются предприятия, для российских предпринимателей открывается возможность заместить их", – сказал Колташов. Слушайте интервью с экономистом в аудиофайле выше.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, финансы, экономика, валюта, банки, торговая биржа, аудио