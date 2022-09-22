https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/minoborony-rossii-opublikovalo-razyasneniya-po-mobilizatsii-1041656266.html

Минобороны России опубликовало разъяснения по мобилизации

Минобороны России опубликовало разъяснения по мобилизации

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T19:20+0300

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2022-09-22T19:20+0300

министерство обороны рф

россия

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало разъяснения о частичной мобилизации. Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники - но потребность в таких специалистах минимальная. В соответствии с законом не будут призываться:Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.Квоты по численностипризываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание,оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.

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