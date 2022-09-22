https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/nazvana-data-zaversheniya-kupalnogo-sezona-v-abkhazii-1041644709.html
Названа дата завершения купального сезона в Абхазии
Названа дата завершения купального сезона в Абхазии
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии завершится 1 октября, сообщает пресс-служба МЧС. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T13:05+0300
2022-09-22T13:05+0300
2022-09-22T13:05+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии завершится 1 октября, сообщает пресс-служба МЧС. Решение было принято Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС после консультаций с Госкомитетом по экологии.С 1 октября 2022 года все пляжи на территории республики будут считаться нефункционирующими. С пляжей уберут ограничительные буи, прекратят свою работу спасательные пункты.
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мчс абхазии, абхазия, море
мчс абхазии, абхазия, море
Названа дата завершения купального сезона в Абхазии
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии завершится 1 октября, сообщает пресс-служба МЧС.
Решение было принято Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС после консультаций с Госкомитетом по экологии.
С 1 октября 2022 года все пляжи на территории республики будут считаться нефункционирующими.
С пляжей уберут ограничительные буи, прекратят свою работу спасательные пункты.