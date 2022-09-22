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Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает план
Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает план
По информации Государственного таможенного комитета Абхазии, выполнение годового плана поступлений по таможенным платежам составляет 82.4%. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T10:50+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает плановые показатели, сообщил на встрече с премьер-министром глава Таможенного комитета Отар Хеция. Только с 1 по 21 сентября платежи составили 174,9 млн руб. При этом, в ГТК отмечают сокращение объемов платежей по акцизным товарам - алкогольная и табачная продукция. Из планируемых акцизных доходов выпало 460 млн руб. Это связано с нарушением логистики поставок. По словам Хеция, проблемы с платежами по акцизным товарам не скажутся на итоговых показателях.
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таможня, абхазия
Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает план
10:50 22.09.2022 (обновлено: 11:18 22.09.2022)
По информации Государственного таможенного комитета Абхазии, выполнение годового плана поступлений по таможенным платежам составляет 82.4%.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает плановые показатели, сообщил на встрече с премьер-министром глава Таможенного комитета Отар Хеция.
Так, при плане в 1,5 млрд руб, фактически поступило таможенных платеже на сумму 1,8 млрд руб.
Только с 1 по 21 сентября платежи составили 174,9 млн руб.
При этом, в ГТК отмечают сокращение объемов платежей по акцизным товарам - алкогольная и табачная продукция. Из планируемых акцизных доходов выпало 460 млн руб. Это связано с нарушением логистики поставок.
По словам Хеция, проблемы с платежами по акцизным товарам не скажутся на итоговых показателях.