https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/obem-postupleniy-po-tamozhennym-platezham-za-vosem-mesyatsev-2022-goda-prevyshaet-plan-1041639862.html

Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает план

Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает план

По информации Государственного таможенного комитета Абхазии, выполнение годового плана поступлений по таможенным платежам составляет 82.4%. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Объем поступлений по таможенным платежам за восемь месяцев 2022 года превышает плановые показатели, сообщил на встрече с премьер-министром глава Таможенного комитета Отар Хеция. Только с 1 по 21 сентября платежи составили 174,9 млн руб. При этом, в ГТК отмечают сокращение объемов платежей по акцизным товарам - алкогольная и табачная продукция. Из планируемых акцизных доходов выпало 460 млн руб. Это связано с нарушением логистики поставок. По словам Хеция, проблемы с платежами по акцизным товарам не скажутся на итоговых показателях.

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