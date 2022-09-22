https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/politika-zapada-protiv-rossii-i-npo-v-abkhazii-inal-ardzinba-vystupil-s-zayavleniyami-1041657390.html
Политика Запада против России и НПО в Абхазии: Инал Ардзинба выступил с заявлениями
Политика Запада против России и НПО в Абхазии: Инал Ардзинба выступил с заявлениями
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал международную обстановку, политику Запада против России и деструктивную роль неправительственной... 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T20:30+0300
2022-09-22T20:30+0300
2022-09-22T20:30+0300
в абхазии
видео
абхазия
мультимедиа
мид абхазии
инал ардзинба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/16/1041656615_0:40:3073:1768_1920x0_80_0_0_dc1e7624e0cc612ee6e38bd1407724d5.jpg
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что в связи со сложной международной обстановкой, внешнеполитическое ведомство в активном режиме проводит совещания и консультации, на которых внимательно рассматривает текущие вызовы и угрозы стабильности и возможные сценарии реагирования на действия оппонентов и противников.Он также рассказал, что уже несколько лет, по инициативе Фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны."Эти встречи, особенно в онлайн формате проходят бесконтрольно и без согласования с органами власти Абхазии и очевидно содействуют реализации грузинкой программы развития "Вовлечение путем сотрудничества", - отметил министр.Инал Ардзинба подчеркнул, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация не имеет даже регистрации в республике, а учредителями и партнерами фонда являются министерство иностранных дел ФРГ, Всемирный банк и другие структуры, вовлеченные в реализации политики изоляции Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/16/1041656615_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_ea3ab1a9d8aca996aef5df95b96045b5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, абхазия, мультимедиа, мид абхазии, инал ардзинба, видео
видео, абхазия, мультимедиа, мид абхазии, инал ардзинба, видео
Политика Запада против России и НПО в Абхазии: Инал Ардзинба выступил с заявлениями
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал международную обстановку, политику Запада против России и деструктивную роль неправительственной организации Фонд Бергхофа для Абхазии.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что в связи со сложной международной обстановкой, внешнеполитическое ведомство в активном режиме проводит совещания и консультации, на которых внимательно рассматривает текущие вызовы и угрозы стабильности и возможные сценарии реагирования на действия оппонентов и противников.
Он также рассказал, что уже несколько лет, по инициативе Фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны.
"Эти встречи, особенно в онлайн формате проходят бесконтрольно и без согласования с органами власти Абхазии и очевидно содействуют реализации грузинкой программы развития "Вовлечение путем сотрудничества", - отметил министр.
Инал Ардзинба подчеркнул, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация не имеет даже регистрации в республике, а учредителями и партнерами фонда являются министерство иностранных дел ФРГ, Всемирный банк и другие структуры, вовлеченные в реализации политики изоляции Абхазии.