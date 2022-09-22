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Политика Запада против России и НПО в Абхазии: Инал Ардзинба выступил с заявлениями

Политика Запада против России и НПО в Абхазии: Инал Ардзинба выступил с заявлениями

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал международную обстановку, политику Запада против России и деструктивную роль неправительственной... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T20:30+0300

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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что в связи со сложной международной обстановкой, внешнеполитическое ведомство в активном режиме проводит совещания и консультации, на которых внимательно рассматривает текущие вызовы и угрозы стабильности и возможные сценарии реагирования на действия оппонентов и противников.Он также рассказал, что уже несколько лет, по инициативе Фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны."Эти встречи, особенно в онлайн формате проходят бесконтрольно и без согласования с органами власти Абхазии и очевидно содействуют реализации грузинкой программы развития "Вовлечение путем сотрудничества", - отметил министр.Инал Ардзинба подчеркнул, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация не имеет даже регистрации в республике, а учредителями и партнерами фонда являются министерство иностранных дел ФРГ, Всемирный банк и другие структуры, вовлеченные в реализации политики изоляции Абхазии.

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