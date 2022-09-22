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Премьер-министр Абхазии провел совещание по итогам заседания Совбеза
Премьер-министр Абхазии провел совещание по итогам заседания Совбеза
Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности в четверг, 22 сентября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T20:16+0300
2022-09-22T20:16+0300
2022-09-22T20:16+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по итогам заседания Совбеза, сообщает пресс-служба Камбина.Межведомственная рабочая группа будет создана для: Главе МЧС Абхазии поручено во взаимодействии с главами администраций районов и городов инвентаризировать объекты гражданской обороны.
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кабинет министров абхазии, абхазия, политика
кабинет министров абхазии, абхазия, политика
Премьер-министр Абхазии провел совещание по итогам заседания Совбеза
Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности в четверг, 22 сентября.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik
. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по итогам заседания Совбеза, сообщает
пресс-служба Камбина.
Глава Правительства поручил представить предложения по составу межведомственной рабочей группы, которую возглавит вице-премьер Сергей Пустовалов.
Межведомственная рабочая группа будет создана для:
выработки рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии,
организации работы врачебно-призывных комиссий,
надлежащего взаимодействия с резервом Вооруженных Сил,
ремонта жилищно-казарменного фонда и других неотложных вопросов.
Главе МЧС Абхазии поручено во взаимодействии с главами администраций районов и городов инвентаризировать объекты гражданской обороны.