https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/premer-ministr-abkhazii-provel-soveschanie-po-itogam-zasedaniya-sovbeza-1041657134.html

Премьер-министр Абхазии провел совещание по итогам заседания Совбеза

Премьер-министр Абхазии провел совещание по итогам заседания Совбеза

Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности в четверг, 22 сентября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T20:16+0300

2022-09-22T20:16+0300

2022-09-22T20:16+0300

в абхазии

кабинет министров абхазии

абхазия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040995950_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_a38cf8951aae6b4bb59fca52c84b9b34.jpg

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по итогам заседания Совбеза, сообщает пресс-служба Камбина.Межведомственная рабочая группа будет создана для: Главе МЧС Абхазии поручено во взаимодействии с главами администраций районов и городов инвентаризировать объекты гражданской обороны.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кабинет министров абхазии, абхазия, политика