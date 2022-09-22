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ВКС России уничтожили до 100 боевиков в Харьковской области

ВКС России уничтожили до 100 боевиков в Харьковской области

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ"В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников.Кроме того, в ведомстве сообщают, что воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников.

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