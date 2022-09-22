https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/vks-rossii-unichtozhili-do-100-boevikov-v-kharkovskoy-oblasti-1041644289.html
ВКС России уничтожили до 100 боевиков в Харьковской области
ВКС России уничтожили до 100 боевиков в Харьковской области
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в... 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T12:35+0300
2022-09-22T12:35+0300
2022-09-22T13:19+0300
украина
россия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305749_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_201cfba8d1838d99a64534a60e6bf7d7.jpg
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ"В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников.Кроме того, в ведомстве сообщают, что воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305749_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_5cc939cecae087281552a4fcd4fbe3b9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
ВКС России уничтожили до 100 боевиков в Харьковской области
12:35 22.09.2022 (обновлено: 13:19 22.09.2022)
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ
"В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников.
Кроме того, в ведомстве сообщают, что воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников.