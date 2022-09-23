https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/bolshinstvo-zhiteley-donbassa-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhya-primut-uchastie-v-referendumakh-1041666950.html

Большинство жителей Донбасса, Херсонской области и Запорожья примут участие в референдумах

Большинство жителей Донбасса, Херсонской области и Запорожья примут участие в референдумах

В опросе телефонном опросе приняли участие четыре тысячи совершеннолетних жителей освобожденных областей. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T14:30+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдуме о присоединении к России, сообщают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом абсолютное большинство опрошенных выступают за вхождение в состав России. В Донецкой и Луганской народных республиках этот показатель достиг 97%, остальные затруднились дать ответ или не определились с решением.В Запорожье и Херсонской области показатели немного ниже. На вопрос о том, поддерживают ли они выход из состава Украины и вхождение областей с состав России в качестве субъектов положительно ответили 87% и 89% опрошенных соответственно. По 2% жителей в каждой из областей выступают против этого, а каждый десятый (11% и 9% соответственно) затруднился с ответом.Референдум по вопросу вхождения в состав России пройдет в ДНР, ЛНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. Объявляя о решении начать голосование, главы администраций регионов заявляли, что оно было принято в целях обеспечения безопасности мирных жителей, которые подвергаются опасности из-за действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/golosovanie-za-prisoedinenie-k-rossii-nachalos-v-donbasse-1041658706.html

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