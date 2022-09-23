Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны

"Они (вопросы - прим.ред) связаны со складывающейся ситуацией у нашего соседа – стратегического партнёра, а также с процессами, которые происходят у наших восточных соседей. Эти процессы вызывают опасения в нашем обществе, и мы бы хотели поговорить о них на сегодняшней встрече", –сказал, открывая встречу, спикер Парламента Лаша Ашуба.