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Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны
Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны
Поднятые на встрече вопросы касались обеспечения безопасности Абхазии в условиях нестабильной и обостряющейся обстановки в мире. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T18:55+0300
2022-09-23T18:55+0300
2022-09-23T19:23+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
народное собрание абхазии
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии встретились с руководством Министерства обороны, сообщает пресс-служба Парламента.На встрече обсуждался военный потенциал Абхазии и вопросы национальной безопасности.Депутаты получили информацию о состоянии дел в обеспечении безопасности государства и выразили готовность содействовать оборонному ведомству в решении важных задач.
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны
18:55 23.09.2022 (обновлено: 19:23 23.09.2022)
Поднятые на встрече вопросы касались обеспечения безопасности Абхазии в условиях нестабильной и обостряющейся обстановки в мире.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Депутаты Народного Собрания Абхазии встретились с руководством Министерства обороны, сообщает
пресс-служба Парламента.
На встрече обсуждался военный потенциал Абхазии и вопросы национальной безопасности.
"Они (вопросы - прим.ред) связаны со складывающейся ситуацией у нашего соседа – стратегического партнёра, а также с процессами, которые происходят у наших восточных соседей. Эти процессы вызывают опасения в нашем обществе, и мы бы хотели поговорить о них на сегодняшней встрече", –сказал, открывая встречу, спикер Парламента Лаша Ашуба.
Депутаты получили информацию о состоянии дел в обеспечении безопасности государства и выразили готовность содействовать оборонному ведомству в решении важных задач.