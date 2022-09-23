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Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны
Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны
Поднятые на встрече вопросы касались обеспечения безопасности Абхазии в условиях нестабильной и обостряющейся обстановки в мире. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии встретились с руководством Министерства обороны, сообщает пресс-служба Парламента.На встрече обсуждался военный потенциал Абхазии и вопросы национальной безопасности.Депутаты получили информацию о состоянии дел в обеспечении безопасности государства и выразили готовность содействовать оборонному ведомству в решении важных задач.
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Депутаты Парламента Абхазии встретились с руководством Министерства обороны

18:55 23.09.2022 (обновлено: 19:23 23.09.2022)
© Foto / Пресс-служба Парламента АбхазииДепутаты Парламента встретились с руководством Министерства обороны
Депутаты Парламента встретились с руководством Министерства обороны - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2022
© Foto / Пресс-служба Парламента Абхазии
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Поднятые на встрече вопросы касались обеспечения безопасности Абхазии в условиях нестабильной и обостряющейся обстановки в мире.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии встретились с руководством Министерства обороны, сообщает пресс-служба Парламента.
На встрече обсуждался военный потенциал Абхазии и вопросы национальной безопасности.
"Они (вопросы - прим.ред) связаны со складывающейся ситуацией у нашего соседа – стратегического партнёра, а также с процессами, которые происходят у наших восточных соседей. Эти процессы вызывают опасения в нашем обществе, и мы бы хотели поговорить о них на сегодняшней встрече", –сказал, открывая встречу, спикер Парламента Лаша Ашуба.
Депутаты получили информацию о состоянии дел в обеспечении безопасности государства и выразили готовность содействовать оборонному ведомству в решении важных задач.
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