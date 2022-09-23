https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/grazhdanin-i-nachalnik-gabeliya-o-nalogovykh-postupleniyakh-za-letniy-sezon-v-abkhazii--1041663166.html

Гражданин и начальник: Габелия о налоговых поступлениях за летний сезон в Абхазии

Гражданин и начальник: Габелия о налоговых поступлениях за летний сезон в Абхазии

О динамике налоговых поступлений в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал министр по налогам и сборам республики Михаил Габелия. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T16:09+0300

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Гражданин и начальник: Габелия о налоговых поступлениях за летний сезон в Абхазии Гражданин и начальник: Габелия о налоговых поступлениях за летний сезон в Абхазии

С января 2022 года общий объем налоговых платежей в государственный бюджет Абхазии составил 2 миллиарда 481 миллион рублей, при плане 1 миллиард 768 миллионов рублей, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам республики Михаил Габелия.По его ловам, самая высокая собираемость наблюдается в Ткуарчалском районе. План был выполнен на 268%, что связано с погашением задолженностей предприятия "Ткуарчалуголь".Габелия отметил, что самыми крупными налогоплательщиками оказались представители строительной сферы. При плане 23,2 миллиона рублей, в государственный бюджет поступило 79,2 миллиона рублей.Неплохая динамика поступлений от объектов размещения и экскурсионной деятельности, отметил министр. По его словам, общая сумма поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 339 миллионов рублей, 63 миллиона от ИП и 275 миллионов от юрлиц.Глава Министерства по налогам и сборам подчеркнул, что объекты и предприятия, которые не выплачивают налоги, ставятся на учет, их счета блокируются и выставляются инкассовые поручения. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, туризм, аудио