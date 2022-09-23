https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/lakerbaya-o-referendume-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-zvonok-dlya-drugikh-regionov-ukrainy--1041667071.html
Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: звонок для других регионов Украины
Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: звонок для других регионов Украины
Депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая о референдуме в ЛДНР и освобожденных территориях Украины, о частичной мобилизации в России и необходимой реакции... 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T13:45+0300
2022-09-23T13:45+0300
2022-09-23T13:45+0300
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Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: сигнал для других регионов Украины
Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: сигнал для других регионов Украины
Участки для голосования по вопросу вхождения в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской области и в освобожденной части Запорожской области. Жители ДНР и ЛНР во время голосования должны будут ответить на один вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России на правах самостоятельного субъекта. А в Херсонской и Запорожской областях вопроса три - о выходе из состава Украины, создании независимого государства и присоединении к России.В интервью радио Sputnk депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая отметил, что он рад за жителей ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей. По его мнению, проведение референдумов свидетельствует о том, что Россия вняла четко просьбам граждан, которые дискриминируются на Украине, учитывая то, что население несет огромные жертвы. А жертвы они несут потому, что они сторонники русского мира, отметил Леонид Лакербая. Подробности слушайте в аудиофайле. Референдум будет длиться четыре дня, с 23 до 27 сентября. Итоги референдумов будут подведены через пять дней после их окончания.
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подкасты, абхазия, лнр, днр, россия, херсон, запорожье, украина, аудио
подкасты, абхазия, лнр, днр, россия, херсон, запорожье, украина, аудио
Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: звонок для других регионов Украины
Депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая о референдуме в ЛДНР и освобожденных территориях Украины, о частичной мобилизации в России и необходимой реакции Запада на все происходящее.
Участки для голосования по вопросу вхождения в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской области и в освобожденной части Запорожской области. Жители ДНР и ЛНР во время голосования должны будут ответить на один вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России на правах самостоятельного субъекта. А в Херсонской и Запорожской областях вопроса три - о выходе из состава Украины, создании независимого государства и присоединении к России.
В интервью радио Sputnk депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая отметил, что он рад за жителей ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей.
"Что касается Донбасса, это можно было сделать и раньше, потому что с 2014 года люди терпят такие лишения. Это люди, которые фактически выброшены из той страны (Украины - ред.), гражданами которой они являются, они там никто, не получают ни пенсий, ни пособий, подвергаются ужасным обстрелам. Это закономерный итог", - отметил Лакербая.
По его мнению, проведение референдумов свидетельствует о том, что Россия вняла четко просьбам граждан, которые дискриминируются на Украине, учитывая то, что население несет огромные жертвы. А жертвы они несут потому, что они сторонники русского мира, отметил Леонид Лакербая.
"Есть реалии. Пусть Запад осваивает эти реалии, вживается в них. Пусть думает о том, что все-таки мир меняется. И мы на это тоже очень надеемся, надеемся, что при всех сегодняшних негативах есть возможность миру измениться в лучшую сторону. Референдумы должны показать западному миру, что, извините, это уже другое состояние этих республик, что они уже под защитой государства российского со всеми вытекающими обстоятельствами для Запада. Это упреждающий сигнал им. И хороший позитивный звонок жителям других областей Украины", - сказал политический деятель.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Референдум будет длиться четыре дня, с 23 до 27 сентября. Итоги референдумов будут подведены через пять дней после их окончания.