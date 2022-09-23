https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/lakerbaya-o-referendume-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-zvonok-dlya-drugikh-regionov-ukrainy--1041667071.html

Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: звонок для других регионов Украины

Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: звонок для других регионов Украины

Депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая о референдуме в ЛДНР и освобожденных территориях Украины, о частичной мобилизации в России и необходимой реакции... 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T13:45+0300

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2022-09-23T13:45+0300

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Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: сигнал для других регионов Украины Лакербая о референдуме на освобожденных территориях: сигнал для других регионов Украины

Участки для голосования по вопросу вхождения в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской области и в освобожденной части Запорожской области. Жители ДНР и ЛНР во время голосования должны будут ответить на один вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России на правах самостоятельного субъекта. А в Херсонской и Запорожской областях вопроса три - о выходе из состава Украины, создании независимого государства и присоединении к России.В интервью радио Sputnk депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая отметил, что он рад за жителей ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей. По его мнению, проведение референдумов свидетельствует о том, что Россия вняла четко просьбам граждан, которые дискриминируются на Украине, учитывая то, что население несет огромные жертвы. А жертвы они несут потому, что они сторонники русского мира, отметил Леонид Лакербая. Подробности слушайте в аудиофайле. Референдум будет длиться четыре дня, с 23 до 27 сентября. Итоги референдумов будут подведены через пять дней после их окончания.

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