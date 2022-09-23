https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/nazvano-imya-podozrevaemogo-v-obstrele-mashiny-semi-basariya-1041664260.html

Названо имя подозреваемого в обстреле машины семьи Аслана Басария

Названо имя подозреваемого в обстреле машины семьи Аслана Басария

Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в отношении подозреваемого. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T12:57+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Экс-депутат Парламента Абхазии Алмас Джапуа подозревается в обстреле машины, принадлежащей члену семьи бывшего руководителя "Черноморэнерго" Аслана Басария. Об этом сообщается на сайте суда.По версии предварительного следствия, 10 августа этого года в 21:40 Алмас Джапуа на почве личных неприязненных отношений с Асланом Басария подъехал к дому последнего по улице Ардзинба и, осознавая, что это общественное место, имея прямой преступный умысел, в присутствии других граждан произвел не менее 50 выстрелов из автомата неустановленного образца в автомобиль марки "Lexus GX 460", принадлежащий Басария Р.Х.После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для подозреваемого. Алмас Джапуа считается невиновными, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/mashinu-eks-gendirektora-chernomorenergo-obstrelyali-v-sukhume-1040858006.html

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