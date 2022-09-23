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Названо имя подозреваемого в обстреле машины семьи Аслана Басария
Названо имя подозреваемого в обстреле машины семьи Аслана Басария
Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в отношении подозреваемого. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T12:57+0300
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Экс-депутат Парламента Абхазии Алмас Джапуа подозревается в обстреле машины, принадлежащей члену семьи бывшего руководителя "Черноморэнерго" Аслана Басария. Об этом сообщается на сайте суда.По версии предварительного следствия, 10 августа этого года в 21:40 Алмас Джапуа на почве личных неприязненных отношений с Асланом Басария подъехал к дому последнего по улице Ардзинба и, осознавая, что это общественное место, имея прямой преступный умысел, в присутствии других граждан произвел не менее 50 выстрелов из автомата неустановленного образца в автомобиль марки "Lexus GX 460", принадлежащий Басария Р.Х.После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для подозреваемого. Алмас Джапуа считается невиновными, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/mashinu-eks-gendirektora-chernomorenergo-obstrelyali-v-sukhume-1040858006.html
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Названо имя подозреваемого в обстреле машины семьи Аслана Басария
12:57 23.09.2022 (обновлено: 13:00 23.09.2022)
Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в отношении подозреваемого.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Экс-депутат Парламента Абхазии Алмас Джапуа подозревается в обстреле машины, принадлежащей члену семьи бывшего руководителя "Черноморэнерго" Аслана Басария. Об этом сообщается
на сайте суда.
Джапуа подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.1 ст.207 УК Абхазии), незаконном приобретении, передаче, сбыте, гранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст.217 УК Абхазии) и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч.1 ст.164 УК Абхазии).
По версии предварительного следствия, 10 августа этого года в 21:40 Алмас Джапуа на почве личных неприязненных отношений с Асланом Басария подъехал к дому последнего по улице Ардзинба и, осознавая, что это общественное место, имея прямой преступный умысел, в присутствии других граждан произвел не менее 50 выстрелов из автомата неустановленного образца в автомобиль марки "Lexus GX 460", принадлежащий Басария Р.Х.
После этого подозреваемый скрылся с места преступления.
Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для подозреваемого. Алмас Джапуа считается невиновными, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.