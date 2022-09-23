https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/takie-obstoyatelstva-gulariya-o-razvitii-vysokotekhnologichnoy-medpomoschi-v-abkhazii-1041646389.html
Такие обстоятельства: Гулария о развитии высокотехнологичной медпомощи в Абхазии
Такие обстоятельства: Гулария о развитии высокотехнологичной медпомощи в Абхазии
Главный врач офтальмологической клиники "Прозрение" Астамур Гулария рассказал в эфире радио о возможности получить в Абхазии высокотехнологические медицинские... 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T10:52+0300
2022-09-23T10:52+0300
2022-09-23T10:52+0300
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Такие обстоятельства: Гулария о развитии высокотехнологичной медпомощи в Абхазии
Такие обстоятельства: Гулария о развитии высокотехнологичной медпомощи в Абхазии
Не так давно в Сухуме заработала клиника "Прозрение" с высокотехнологичным оборудованием, специалистами, которые проводят передовые операции по заболеваниям глаз. Впервые в Абхазии появилась возможность оперировать пациентов с травмами, а также с проблемами со зрением, полученными в связи с сахарным диабетом.Главный врач клиники "Прозрение" Астамур Гулария отметил, что у граждан с проблемами зрения появилась возможность, не выезжая за пределы республики, получить качественную помощь."С глаукомой, так и с сахарным диабетом тяжелые пациенты. В нашей клинике они становятся на диспансерный учет. Мы их ведем, делаем всевозможные процедуры пациентам с сахарным диабетом. В клинике проводятся довольно таки высокотехнологичные операции и по глаукоме", - сказал Гулария.Он отметил важность развития высокотехнологических медицинских услуг."Жизненно важно развивать такие клиники, и это должно быть не то чтобы бизнесом, а возможностью для наших граждан получить качественную, профессиональную медицинскую помощь у себя на родине. Зачастую это пожилые пациенты и им очень тяжело выезжать за пределы Абхазии", - заметил Гулария.По его словам, клиника принимает на работу молодых специалистов и проводит их обучение, также планируют развивать детскую офтальмологию, направление, которое востребовано в республике. Есть задумки в клинике применять и телемедицину.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, медицина, офтальмология, подкасты, аудио
абхазия, медицина, офтальмология, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Гулария о развитии высокотехнологичной медпомощи в Абхазии
Главный врач офтальмологической клиники "Прозрение" Астамур Гулария рассказал в эфире радио о возможности получить в Абхазии высокотехнологические медицинские услуги, о том, как их можно развивать, что для этого необходимо.
Не так давно в Сухуме заработала клиника "Прозрение" с высокотехнологичным оборудованием, специалистами, которые проводят передовые операции по заболеваниям глаз. Впервые в Абхазии появилась возможность оперировать пациентов с травмами, а также с проблемами со зрением, полученными в связи с сахарным диабетом.
Главный врач клиники "Прозрение" Астамур Гулария отметил, что у граждан с проблемами зрения появилась возможность, не выезжая за пределы республики, получить качественную помощь.
"С глаукомой, так и с сахарным диабетом тяжелые пациенты. В нашей клинике они становятся на диспансерный учет. Мы их ведем, делаем всевозможные процедуры пациентам с сахарным диабетом. В клинике проводятся довольно таки высокотехнологичные операции и по глаукоме", - сказал Гулария.
Он отметил важность развития высокотехнологических медицинских услуг.
"Жизненно важно развивать такие клиники, и это должно быть не то чтобы бизнесом, а возможностью для наших граждан получить качественную, профессиональную медицинскую помощь у себя на родине. Зачастую это пожилые пациенты и им очень тяжело выезжать за пределы Абхазии", - заметил Гулария.
По его словам, клиника принимает на работу молодых специалистов и проводит их обучение, также планируют развивать детскую офтальмологию, направление, которое востребовано в республике. Есть задумки в клинике применять и телемедицину.
Полная версия беседы в аудиофайле
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