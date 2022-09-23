https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/uchastki-dlya-golosovaniya-otkrylis-v-dnr-lnr-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhe-1041661319.html

Участки для голосования открылись в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье

Участки для голосования открылись в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье

Итоги референдумов будут подведены через пять дней после их окончания. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T09:50+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Участки для голосования по вопросу вхождения в состав России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской области и в освобожденной части Запорожской области, сообщают корреспонденты РИА Новости.19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой о немедленном проведении референдумов. На следующий день, 20 сентября, были объявлены даты проведения голосования. В тот же день о планах провести голосование объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. При принятии решений руководители регионов руководствовались вопросами безопасности и выразили надежду на то, что вхождение в состав России оградит их от актов террора со стороны Киева и членов НАТО, поставляющих оружие на Украину.Жители ДНР и ЛНР во время голосования должны будут ответить на один вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России на правах самостоятельного субъекта. А в Херсонской и Запорожской областях вопроса три - о выходе из состава Украины, создании независимого государства и присоединении к России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/golosovanie-za-prisoedinenie-k-rossii-nachalos-v-donbasse-1041658706.html

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