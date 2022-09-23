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Вооруженные силы Абхазии провели учения на полигоне Нагвалоу
Вооруженные силы Абхазии провели учения на полигоне Нагвалоу
Учения проходили в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Абхазии на 2022 год. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело ротно-тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Нагвалоу в Очамчырском районе, сообщает сайт Министерства обороны республики.В учениях принимала участие танковая рота второго отдельного мотострелкового батальона, огневую поддержку ей оказывала минометная батарея.Учения прошли на высоком методическом уровне, экипажи показали хорошую выучку и результаты по поражению учебных целей.
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абхазия, министерство обороны абхазии, новости
абхазия, министерство обороны абхазии, новости

Вооруженные силы Абхазии провели учения на полигоне Нагвалоу

18:20 23.09.2022 (обновлено: 18:27 23.09.2022)
© Foto / Пресс-служба Минобороны АбхазииНа общевойсковом полигоне "Нагвалоу" состоялись ротно-тактические учения с боевой стрельбой
На общевойсковом полигоне Нагвалоу состоялись ротно-тактические учения с боевой стрельбой - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны Абхазии
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Учения проходили в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Абхазии на 2022 год.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело ротно-тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Нагвалоу в Очамчырском районе, сообщает сайт Министерства обороны республики.
В учениях принимала участие танковая рота второго отдельного мотострелкового батальона, огневую поддержку ей оказывала минометная батарея.
Учения прошли на высоком методическом уровне, экипажи показали хорошую выучку и результаты по поражению учебных целей.
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