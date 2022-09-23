https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/vooruzhennye-sily-abkhazii-abkhazii-proveli-ucheniya-na-poligone-nagvalou-1041671293.html

Вооруженные силы Абхазии провели учения на полигоне Нагвалоу

Вооруженные силы Абхазии провели учения на полигоне Нагвалоу

Учения проходили в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Абхазии на 2022 год. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T18:20+0300

2022-09-23T18:20+0300

2022-09-23T18:27+0300

в абхазии

абхазия

министерство обороны абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/17/1041670676_57:0:793:414_1920x0_80_0_0_8910f44c95ca88bf4ff4d31f011a3eae.jpg

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело ротно-тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Нагвалоу в Очамчырском районе, сообщает сайт Министерства обороны республики.В учениях принимала участие танковая рота второго отдельного мотострелкового батальона, огневую поддержку ей оказывала минометная батарея.Учения прошли на высоком методическом уровне, экипажи показали хорошую выучку и результаты по поражению учебных целей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, министерство обороны абхазии, новости