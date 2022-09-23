https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/vse-rukhnulo-14-avgusta-1992-goda-voennoe-detstvo-demura-gogiya-1041667420.html

Все рухнуло 14 августа 1992 года: военное детство Демура Гогия

Все рухнуло 14 августа 1992 года: военное детство Демура Гогия

Недетские истории – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T14:50+0300

2022-09-23T14:50+0300

2022-09-23T14:50+0300

недетские истории

абхазия

видео

мультимедиа

овна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/17/1041667808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ba3b28aae02a8201cee6c5f4d3e2a4e.png

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов застала будущего депутата Народного собрания Демура Гогия в родном селе Арасадзыхь Очамчырского района. На тот момент ему было всего 15 лет.“Погода была солнечная. Часов в 10 сообщили новость о начале войны. Собрались все соседи, люди стали стягиваться к центру, чтобы узнать, насколько информация достоверна”, - вспоминает Демур тот злосчастный день.Как признается депутат, новость была для него шокирующей, но сама война была ожидаемой.Несмотря на юный возраст, Гогия вместе со своими товарищами рвался на фронт. Но взрослые останавливали юношеские порывы, к тому же, оружия для того, чтобы воевать, на тот момент еще не было. Тогда Демур и его одноклассники стали помогать в сельском штабе. Они собирали еду, одежду и все необходимое для бойцов, уходивших на фронт. Ночью школьники тоже не спали - помогали патрулировать село.Война, как признается Демур, изменила его жизнь и разрушила все его планы.Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Она продлилась 413 дней и унесла более пяти тысяч жизней. Многие жители республики, которые были еще слишком малы, чтобы воевать, внесли свой посильный вклад в победу абхазского народа.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, овна, видео