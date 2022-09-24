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Ахра Авидзба: мы воюем со всем миром

Ахра Авидзба: мы воюем со всем миром

По мнению Ахры Авидзба, количество и состав противников, с которыми в этом конфликте сталкивается Россия, может характеризовать его как Третью мировую войну. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

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Командир бригады "Пятнашка", Герой ДНР Ахра Авидзба считает, что мобилизация в России может стать подспорьем для контрактников, участвующих в специальной военной операции, так как их было недостаточно для того, чтобы "воевать со всем миром". Он добавил, что если в 2014 году в состав батальона "Пятнашка" входили неопытные ребята, то после февраля 2022 года его членами стали опытные ветераны, к тому же, прибыла большая волна идейных молодых ребят, желающих защищать русский мир.Авидзба пояснил, что западные страны пошли ва-банк и сегодня 24 страны официально поставляют вооружение украинской стороне, что означает, что они воюют против России. Но история все расставит по местам. Сравнивая нынешнюю ситуацию с историческими войнами, Авидзба пояснил, что по характеру ведения боевых действий нынешний конфликт больше соответствует Первой мировой войне, а по составу противников - Второй. Но при этом США и Великобритания, которые были союзниками СССР, сейчас выступают на стороне Европы. Поэтому, сказал Ахра, конфликт вполне можно характеризовать как Третью мировую войну.

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