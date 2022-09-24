https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/dat-otpor-terroristam-kak-v-sukhume-likvidirovali-diversantov-1041685494.html

Дать отпор террористам: как в Сухуме ликвидировали “диверсантов”

Дать отпор террористам: как в Сухуме ликвидировали “диверсантов”

Ликвидации "террористов" и освобождению "заложников" не помешала даже плохая погода, операция, проходившая на воде и на суше, была успешно реализована. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T18:00+0300

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В Сухуме на территории морского порта прошли совместные абхазо-российские антитеррористические учения.По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли заложников. Подразделениям СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России необходимо было ликвидировать террористов и освободить людей. В учениях были задействованы шесть плавсредств, бронетранспортер, карета скорой помощи и пожарная машина. Операция проходила на воде и на суше.На выполнение задачи спецназу понадобилось всего несколько минут, заложники были спасены.После успешно выполненного задания, силовики встали в строй перед руководством. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с председателем Службы госбезопасности Робертом Киут и представителем ФСБ России вышел к ним, поблагодарил за успешно выполненную работу и похвалил их профессиональные навыки.

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