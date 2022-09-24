https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/gogiya-rasskazal-kak-voyna-v-abkhazii-razrushila-plany-na-zhizn--1041663508.html

Гогия рассказал, как война в Абхазии разрушила планы на жизнь

Гогия рассказал, как война в Абхазии разрушила планы на жизнь

"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T12:08+0300

2022-09-24T12:08+0300

2022-09-24T12:08+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Недетские истории: Демур Гогия Недетские истории: Демур Гогия

"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь. Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов депутата Народного собрания Демура Гогия застала в родном селе Арасадзых Очамчырского района. На тот момент ему было всего 15 лет. Демур с одноклассниками помогали в сельском штабе - собирали еду, одежду и все необходимые для бойцов средства, которые уходили на фронт. Ночами школьники проводили патрули в селе. Война, как признается Гогия, изменила его жизнь и разрушила планы. Историю Демура Гогия слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио