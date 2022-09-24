https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/gogiya-rasskazal-kak-voyna-v-abkhazii-razrushila-plany-na-zhizn--1041663508.html
Гогия рассказал, как война в Абхазии разрушила планы на жизнь
Гогия рассказал, как война в Абхазии разрушила планы на жизнь
"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T12:08+0300
2022-09-24T12:08+0300
2022-09-24T12:08+0300
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Недетские истории: Демур Гогия
Недетские истории: Демур Гогия
"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь. Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов депутата Народного собрания Демура Гогия застала в родном селе Арасадзых Очамчырского района. На тот момент ему было всего 15 лет. Демур с одноклассниками помогали в сельском штабе - собирали еду, одежду и все необходимые для бойцов средства, которые уходили на фронт. Ночами школьники проводили патрули в селе. Война, как признается Гогия, изменила его жизнь и разрушила планы. Историю Демура Гогия слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь.
Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов депутата Народного собрания Демура Гогия застала в родном селе Арасадзых Очамчырского района. На тот момент ему было всего 15 лет.
“Погода была солнечная. Часов в 10 сообщили новость о начале войны. Собрались все соседи, люди стали стягиваться к центру, чтобы узнать, насколько информация достоверная”, - рассказал Демур Гогия.
Демур с одноклассниками помогали в сельском штабе - собирали еду, одежду и все необходимые для бойцов средства, которые уходили на фронт. Ночами школьники проводили патрули в селе. Война, как признается Гогия, изменила его жизнь и разрушила планы.
Историю Демура Гогия слушайте в аудиофайле.