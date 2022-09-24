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https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/poymat-i-obezvredit-antiterroristicheskie-ucheniya-v-sukhume-1041684335.html
Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме
Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме
Совместные абхазо-российские антитеррористические учения прошли на территории морского порта в Сухуме в субботу 24 сентября. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
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В них приняли участие подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России.По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли заложников. Задача силовиков была проста - ликвидация террористов и освобождение людей.Учения проходили на воде и на суше. В них были задействованы бронетранспортер, катера, пожарная машина, карета скорой помощи.
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фото , учения, фото, мультимедиа, сухум, абхазия
фото , учения, фото, мультимедиа, сухум, абхазия

Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме

18:56 24.09.2022 (обновлено: 20:10 24.09.2022)
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Совместные абхазо-российские антитеррористические учения прошли на территории морского порта в Сухуме в субботу 24 сентября.
В них приняли участие подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России.
По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли заложников. Задача силовиков была проста - ликвидация террористов и освобождение людей.
Учения проходили на воде и на суше. В них были задействованы бронетранспортер, катера, пожарная машина, карета скорой помощи.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для “ликвидации” террористов к морскому вокзалу стянули бронетранспортер.

Для “ликвидации” террористов к морскому вокзалу стянули бронетранспортер. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для “ликвидации” террористов к морскому вокзалу стянули бронетранспортер.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выход из акватории на двух военных катерах контролировали силы погрануправления ФСБ России.

Выход из акватории на двух военных катерах контролировали силы погрануправления ФСБ России. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выход из акватории на двух военных катерах контролировали силы погрануправления ФСБ России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К зданию морпорта подъехал автозак.

К зданию морпорта подъехал автозак. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

К зданию морпорта подъехал автозак.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Два пловца вынырнули из-под воды и точными выстрелами ликвидировали террористов на захваченном судне. Тем временем спецназ на катере направился к кораблю.

Два пловца вынырнули из-под воды и точными выстрелами ликвидировали террористов на захваченном судне. Тем временем спецназ на катере направился к кораблю. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Два пловца вынырнули из-под воды и точными выстрелами ликвидировали террористов на захваченном судне. Тем временем спецназ на катере направился к кораблю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В считанные минуты силовики обезвредили террористов и освободили заложников.

В считанные минуты силовики обезвредили террористов и освободили заложников. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В считанные минуты силовики обезвредили террористов и освободили заложников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одновременно с моря сотрудники МЧС тушат пожар на освобожденном судне.

Одновременно с моря сотрудники МЧС тушат пожар на освобожденном судне. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одновременно с моря сотрудники МЧС тушат пожар на освобожденном судне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спецназ готовится к штурму.

Спецназ готовится к штурму. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спецназ готовится к штурму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Силовики на тросах спускаются с крыши на второй этаж морвокзала.

Силовики на тросах спускаются с крыши на второй этаж морвокзала. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Силовики на тросах спускаются с крыши на второй этаж морвокзала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По окончании учений президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и отметил их профессионализм.

По окончании учений президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и отметил их профессионализм. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

По окончании учений президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и отметил их профессионализм.

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