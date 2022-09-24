https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/poymat-i-obezvredit-antiterroristicheskie-ucheniya-v-sukhume-1041684335.html

Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме

Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме

Совместные абхазо-российские антитеррористические учения прошли на территории морского порта в Сухуме в субботу 24 сентября. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

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В них приняли участие подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России.По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли заложников. Задача силовиков была проста - ликвидация террористов и освобождение людей.Учения проходили на воде и на суше. В них были задействованы бронетранспортер, катера, пожарная машина, карета скорой помощи.

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