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Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме
Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме
Совместные абхазо-российские антитеррористические учения прошли на территории морского порта в Сухуме в субботу 24 сентября. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T18:56+0300
2022-09-24T18:56+0300
2022-09-24T20:10+0300
в абхазии
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В них приняли участие подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России.По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли заложников. Задача силовиков была проста - ликвидация террористов и освобождение людей.Учения проходили на воде и на суше. В них были задействованы бронетранспортер, катера, пожарная машина, карета скорой помощи.
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фото , учения, фото, мультимедиа, сухум, абхазия
фото , учения, фото, мультимедиа, сухум, абхазия
Поймать и обезвредить: антитеррористические учения в Сухуме 18:56 24.09.2022 (обновлено: 20:10 24.09.2022)
Совместные абхазо-российские антитеррористические учения прошли на территории морского порта в Сухуме в субботу 24 сентября.
В них приняли участие подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России.
По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли заложников. Задача силовиков была проста - ликвидация террористов и освобождение людей.
Учения проходили на воде и на суше. В них были задействованы бронетранспортер, катера, пожарная машина, карета скорой помощи.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для “ликвидации” террористов к морскому вокзалу стянули бронетранспортер.
Для “ликвидации” террористов к морскому вокзалу стянули бронетранспортер.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выход из акватории на двух военных катерах контролировали силы погрануправления ФСБ России.
Выход из акватории на двух военных катерах контролировали силы погрануправления ФСБ России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К зданию морпорта подъехал автозак.
К зданию морпорта подъехал автозак.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Два пловца вынырнули из-под воды и точными выстрелами ликвидировали террористов на захваченном судне. Тем временем спецназ на катере направился к кораблю.
Два пловца вынырнули из-под воды и точными выстрелами ликвидировали террористов на захваченном судне. Тем временем спецназ на катере направился к кораблю.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В считанные минуты силовики обезвредили террористов и освободили заложников.
В считанные минуты силовики обезвредили террористов и освободили заложников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одновременно с моря сотрудники МЧС тушат пожар на освобожденном судне.
Одновременно с моря сотрудники МЧС тушат пожар на освобожденном судне.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спецназ готовится к штурму.
Спецназ готовится к штурму.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Силовики на тросах спускаются с крыши на второй этаж морвокзала.
Силовики на тросах спускаются с крыши на второй этаж морвокзала.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По окончании учений президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и отметил их профессионализм.
По окончании учений президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и отметил их профессионализм.