https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/sergey-lavrov-vystupaet-v-genassamblee-oon-pryamaya-translyatsiya-1041684785.html

Сергей Лавров выступает в Генассамблее ООН. Трансляция завершена

Сергей Лавров выступает в Генассамблее ООН. Трансляция завершена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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