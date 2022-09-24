https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/sergey-lavrov-vystupaet-v-genassamblee-oon-pryamaya-translyatsiya-1041684785.html
Сергей Лавров выступает в Генассамблее ООН. Трансляция завершена
Сергей Лавров выступает в Генассамблее ООН. Трансляция завершена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T20:45+0300
2022-09-24T20:45+0300
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видео
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сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, сергей лавров, видео
Сергей Лавров выступает в Генассамблее ООН. Трансляция завершена
20:45 24.09.2022 (обновлено: 21:08 24.09.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.