https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/vstrecha-pod-varezhkoy-ili-u-bitlov-otkuda-u-pamyatnikov-narodnye-klichki-1041659196.html

Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички

Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички

Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T15:06+0300

2022-09-24T15:06+0300

2022-09-24T15:06+0300

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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички

Как в Москве попасть на "мясокомбинат" и найти там "Деда Мазая"? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как "Битлз" оказались одной из главных достопримечательностей Липецка?Об истории памятников и их народных названиях нам рассказали научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев и Евгений Бурденков, заведующий ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олег Непоспехов, руководитель отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина и заведующая сектором скульптуры XVIII – начала XX века Государственного Русского музея Елена КарповаСлушайте подкасты РИА Новости.

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