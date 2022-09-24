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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T15:06+0300
2022-09-24T15:06+0300
2022-09-24T15:06+0300
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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Как в Москве попасть на "мясокомбинат" и найти там "Деда Мазая"? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как "Битлз" оказались одной из главных достопримечательностей Липецка?Об истории памятников и их народных названиях нам рассказали научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев и Евгений Бурденков, заведующий ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олег Непоспехов, руководитель отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина и заведующая сектором скульптуры XVIII – начала XX века Государственного Русского музея Елена КарповаСлушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников.
Как в Москве попасть на "мясокомбинат" и найти там "Деда Мазая"? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как "Битлз" оказались одной из главных достопримечательностей Липецка?
Об истории памятников и их народных названиях нам рассказали научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев и Евгений Бурденков, заведующий ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олег Непоспехов, руководитель отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина и заведующая сектором скульптуры XVIII – начала XX века Государственного Русского музея Елена Карпова