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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/avtomobil-vzorvali-v-tsentre-melitopolya-1041701238.html
Автомобиль взорвали в центре Мелитополя
Автомобиль взорвали в центре Мелитополя
Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима. 25.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-25T18:20+0300
2022-09-25T19:44+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik.В Мелитополе взорвали автомобиль, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости. По информации властей, причиной подрыва стало неосторожное обращение со взрывным устройством.Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
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Автомобиль взорвали в центре Мелитополя

18:20 25.09.2022 (обновлено: 19:44 25.09.2022)
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© Sputnik / РИА
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Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik.В Мелитополе взорвали автомобиль, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.
При взрыве в автомобиле в Мелитополе погиб украинский диверсант, уточнили в городской администрации.
По информации властей, причиной подрыва стало неосторожное обращение со взрывным устройством.
Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.
Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
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