https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/avtomobil-vzorvali-v-tsentre-melitopolya-1041701238.html

Автомобиль взорвали в центре Мелитополя

Автомобиль взорвали в центре Мелитополя

Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима. 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T18:20+0300

2022-09-25T18:20+0300

2022-09-25T19:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik.В Мелитополе взорвали автомобиль, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости. По информации властей, причиной подрыва стало неосторожное обращение со взрывным устройством.Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.

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