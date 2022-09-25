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Автомобиль взорвали в центре Мелитополя
Автомобиль взорвали в центре Мелитополя
Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима. 25.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-25T18:20+0300
2022-09-25T18:20+0300
2022-09-25T19:44+0300
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik.В Мелитополе взорвали автомобиль, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости. По информации властей, причиной подрыва стало неосторожное обращение со взрывным устройством.Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
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россия, украина
Автомобиль взорвали в центре Мелитополя
18:20 25.09.2022 (обновлено: 19:44 25.09.2022)
Власти сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе из-за провокаций киевского режима.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik
.В Мелитополе взорвали автомобиль, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.
При взрыве в автомобиле в Мелитополе погиб украинский диверсант, уточнили в городской администрации.
По информации властей, причиной подрыва стало неосторожное обращение со взрывным устройством.
Утром в воскресенье также сообщалось о взрывах в городе.
Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.