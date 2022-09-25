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Дополнительное время: об итогах Международного турнира по тайскому боксу в Абхазии

Дополнительное время: об итогах Международного турнира по тайскому боксу в Абхазии

Президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава, вице-президент Федерации Вахтанг Званба и чемпион Международного турнира по тайскому боксу... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T14:00+0300

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Дополнительное время: об итогах Международного турнира по тайскому боксу в Абхазии Дополнительное время: об итогах Международного турнира по тайскому боксу в Абхазии

Международный турнир по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца", проводимый Федерацией тайского бокса Абхазии, внесен в календарный план Минспорта России. Турнир прошел с 14 по 19 сентября в Сухуме. Соревновались мужчины и женщины в возрасте 17-40 лет, юниоры 16-17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, и мальчики и девочки 12-13. Один из победителей турнира Давид Амичба в интервью радио Sputnik рассказал о своем успехе. В программе "Дополнительное время" также приняли участие президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава и вице-президент Федерации Вахтанг Званба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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