https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/ekonomist-kondratev-rasskazal-chto-ostanetsya-ot-evropeyskoy-promyshlennosti-1041702509.html

Экономист Кондратьев рассказал, что останется от европейской промышленности

Экономист Кондратьев рассказал, что останется от европейской промышленности

Европейские компании массово закрывают или переносят производство в другие страны, особенно в США, из-за высоких цен на электроэнергию, что приведет к... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T19:30+0300

2022-09-25T19:30+0300

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Смогут ли европейцы остановить кризис? Лучше ли ситуация у Соединенных Штатов? Почему падает евро? Обо всем этом смотрите в нашем видео

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