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"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал

"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал

Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет прослыть интеллектуалом. И как научиться получать... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал "Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал

"У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Как отличить долгие приступы уныния и плохого настроения от клинической депрессии, что такое депрессивное состояние и стоит ли лечить его таблетками – рассказывает психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.1:42 – депрессия – это придуманный диагноз?2:40 – диагностика по одному вопросу4:30 – стоит ли лечить уныние12:10 – всем нужны поощрение и похвала16:42 – антидепрессанты – опасно или необходимо19:18 – зачем нам "каникулы на таблетках"22:00 – почему всегда надо быть чем-то занятым (и надо ли)24:50 – бег от мыслей и бег в удовольствие – как различить25:35 – учимся наслаждаться бездельем28:15 – не отказывайтесь от кофе!Слушайте подкасты РИА Новости.

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