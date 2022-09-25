https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/set-ukrainskoy-razvedki-gotovivshuyu-terakty-na-referendume-vskryli-v-dnr--1041694166.html

Сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме, вскрыли в ДНР

Сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме, вскрыли в ДНР

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T13:10+0300

2022-09-25T13:10+0300

2022-09-25T13:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к России, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Отмечается, что сотрудники Министерства госбезопасности ДНР задержали в апреле жителя города Володарского, бывшего сотрудника СБУ. Он оказался внештатным агентом украинской СВР и дал показания, в том числе о месте расположения штаба СВР в Мариуполе.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей, обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

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