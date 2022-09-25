https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/vs-rossii-unichtozhili-v-dnr-okolo-100-ukrainskikh-boevikov--1041698913.html

ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков

ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T15:45+0300

2022-09-25T15:45+0300

2022-09-25T15:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Вооруженные силы России ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в министерстве, сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.Кроме того, российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, "Истребительной авиацией ВКС России.На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.

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