https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/vs-rossii-unichtozhili-v-dnr-okolo-100-ukrainskikh-boevikov--1041698913.html
ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков
ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных... 25.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-25T15:45+0300
2022-09-25T15:45+0300
2022-09-25T15:45+0300
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Вооруженные силы России ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в министерстве, сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.Кроме того, российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, "Истребительной авиацией ВКС России.На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5111 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Вооруженные силы России ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Анновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в министерстве, сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.
Кроме того, российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, "Истребительной авиацией ВКС России.
На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.