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Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств
Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств
О референдумах на освобожденных от киевского режима территориях, о перспективах признания Абхазии, о необходимости частичной мобилизации в России, в эфире... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T17:06+0300
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Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств
Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Решение проведения референдума - закономерный процесс. Он продиктован событиями, которые начались еще в 2014 году, считает политолог Артур Атаев.По мнению политолога, референдум не стал причиной появления новых контуров на геополитической карте мира, так как изменения произошли уже задолго до этих событий. В пример Атаев привел признание независимостей Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией еще в августе 2008 года. Тогда, как отметил политолог, Россия взяла курс на укрепление государственности на постсоветском пространстве и на поддержку реальных союзников.По словам Атаева, исход референдума очевиден, и потому нужны дополнительные военные силы, чтобы охранять территории, которые в ближайшее время войдут в состав России. Так он прокомментировал проводимую в Росси частичную мобилизацию. “С точки зрения рационального, продуманного военного искусства - да (оправдано - прим.). С точки зрения политической и внутриполитической - я думаю, нужно было ещё дополнительно готовить население к этому”, - уверен Артур Атаев.Комментируя перспективы признания Грузией независимости Абхазии, политолог отметил, что сегодня мир непредсказуем, импульсивный и турбулентный.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств
17:06 26.09.2022 (обновлено: 17:39 26.09.2022)
О референдумах на освобожденных от киевского режима территориях, о перспективах признания Абхазии, о необходимости частичной мобилизации в России, в эфире радио Sputnik говорили с политологом, кандидатом политических наук Артуром Атаевым.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России
стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
Решение проведения референдума - закономерный процесс. Он продиктован событиями, которые начались еще в 2014 году, считает политолог Артур Атаев.
“То есть продолжение Крымской весны, которая стартовала в 2013-2014 годах завершается сегодня в активной фазе путем всенародного волеизъявления. В соответствии с действующими конституциями двух республик, пока о них можно говорить, как о независимых государствах, источником власти в ДНР и ЛНР является народ, это волеизъявление естественным образом вписывается в политический ландшафт. И оно уже прогнозировалось задолго”, - подчеркнул он.
По мнению политолога, референдум не стал причиной появления новых контуров на геополитической карте мира, так как изменения произошли уже задолго до этих событий. В пример Атаев привел признание независимостей Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией еще в августе 2008 года. Тогда, как отметил политолог, Россия взяла курс на укрепление государственности на постсоветском пространстве и на поддержку реальных союзников.
По словам Атаева, исход референдума очевиден, и потому нужны дополнительные военные силы, чтобы охранять территории, которые в ближайшее время войдут в состав России. Так он прокомментировал проводимую в Росси частичную мобилизацию.
“С точки зрения рационального, продуманного военного искусства - да (оправдано - прим.). С точки зрения политической и внутриполитической - я думаю, нужно было ещё дополнительно готовить население к этому”, - уверен Артур Атаев.
Комментируя перспективы признания Грузией независимости Абхазии, политолог отметил, что сегодня мир непредсказуем, импульсивный и турбулентный.
"Эта ситуация еще может быть коренным образом изменена, и признание состоится. Надо быть готовыми ко всему, в том числе и к глобальному успеху. Видно, что наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств".
Подробности слушайте в аудиофайле
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