https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/ataev-nastupaet-epokha-novykh-do-nedavnego-vremeni-nepriznannykh-gosudarstv--1041708439.html

Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств

Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств

О референдумах на освобожденных от киевского режима территориях, о перспективах признания Абхазии, о необходимости частичной мобилизации в России, в эфире... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T17:06+0300

2022-09-26T17:06+0300

2022-09-26T17:39+0300

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Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств Атаев: наступает эпоха новых до недавнего времени непризнанных государств

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Решение проведения референдума - закономерный процесс. Он продиктован событиями, которые начались еще в 2014 году, считает политолог Артур Атаев.По мнению политолога, референдум не стал причиной появления новых контуров на геополитической карте мира, так как изменения произошли уже задолго до этих событий. В пример Атаев привел признание независимостей Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией еще в августе 2008 года. Тогда, как отметил политолог, Россия взяла курс на укрепление государственности на постсоветском пространстве и на поддержку реальных союзников.По словам Атаева, исход референдума очевиден, и потому нужны дополнительные военные силы, чтобы охранять территории, которые в ближайшее время войдут в состав России. Так он прокомментировал проводимую в Росси частичную мобилизацию. “С точки зрения рационального, продуманного военного искусства - да (оправдано - прим.). С точки зрения политической и внутриполитической - я думаю, нужно было ещё дополнительно готовить население к этому”, - уверен Артур Атаев.Комментируя перспективы признания Грузией независимости Абхазии, политолог отметил, что сегодня мир непредсказуем, импульсивный и турбулентный.Подробности слушайте в аудиофайле.

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