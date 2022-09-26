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Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки

Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки, сообщает пресс-служба главы... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки, сообщает пресс-служба главы государства. На совещании обсуждались текущие вызовы и методы реагирования на возможные провокации. Премьер-министр Александр Анкваб сообщил главе государства, что во исполнение его поручения по итогам заседания Совета безопасности, подписано Распоряжение о создании рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки.Аслан Бжания обратил внимание глав администраций на необходимость усиления управленческой деятельности на местах и оказания максимального содействия в организации работы военных комиссариатов. На совещание, кроме того, были затронуты вопросы сфер энергетики, исполнения местных бюджетов и повышения инвестиционной привлекательности районов.

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