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Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки
Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки, сообщает пресс-служба главы... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T20:30+0300
2022-09-26T20:30+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки, сообщает пресс-служба главы государства. На совещании обсуждались текущие вызовы и методы реагирования на возможные провокации. Премьер-министр Александр Анкваб сообщил главе государства, что во исполнение его поручения по итогам заседания Совета безопасности, подписано Распоряжение о создании рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки.Аслан Бжания обратил внимание глав администраций на необходимость усиления управленческой деятельности на местах и оказания максимального содействия в организации работы военных комиссариатов. На совещание, кроме того, были затронуты вопросы сфер энергетики, исполнения местных бюджетов и повышения инвестиционной привлекательности районов.
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аслан бжания, абхазия, политика
аслан бжания, абхазия, политика
Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов по вопросам международной обстановки, сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании обсуждались текущие вызовы и методы реагирования на возможные провокации.
Президент подчеркнул, что вопросы безопасности являются ключевыми и имеют первоочередное значение, а также поинтересовался проводимыми мероприятиями на местах по улучшению мобилизационной подготовки в республике.
Премьер-министр Александр Анкваб сообщил главе государства, что во исполнение его поручения по итогам заседания Совета безопасности, подписано Распоряжение о создании рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки.
Аслан Бжания обратил внимание глав администраций на необходимость усиления управленческой деятельности на местах и оказания максимального содействия в организации работы военных комиссариатов.
На совещание, кроме того, были затронуты вопросы сфер энергетики, исполнения местных бюджетов и повышения инвестиционной привлекательности районов.