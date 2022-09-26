https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-1041708200.html

Часть Гудаутского района останется без света

Часть Гудаутского района останется без света

Ремонтники "Черноморэнерго" будут проводит работы на подстанции "Гудаута-тяга". 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T10:33+0300

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2022-09-26T10:33+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

гудаутский район

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в понедельник, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 11:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами на подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор Т2, а также ВЛ "Мцара".

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гудаутский район

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гудаутский район