https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-1041708200.html
Часть Гудаутского района останется без света
Часть Гудаутского района останется без света
Ремонтники "Черноморэнерго" будут проводит работы на подстанции "Гудаута-тяга". 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T10:33+0300
2022-09-26T10:33+0300
2022-09-26T10:33+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_566dcbd260b5bdf0e194f6041bab3b7b.jpg
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в понедельник, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 11:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами на подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор Т2, а также ВЛ "Мцара".
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_707ed37a9dfcbb22beb7287e0ace90c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гудаутский район
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гудаутский район
Часть Гудаутского района останется без света
Ремонтники "Черноморэнерго" будут проводит работы на подстанции "Гудаута-тяга".
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в понедельник, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 11:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами на подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор Т2, а также ВЛ "Мцара".