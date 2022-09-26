Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 15
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Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из которых 11 детей, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых", - сказали в ведомстве.
"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых", - сказали в ведомстве.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой.