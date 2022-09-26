https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/chislo-pogibshikh-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-uvelichilos-do-15-1041724777.html

Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 15

Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 15

Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T16:23+0300

2022-09-26T16:23+0300

2022-09-26T16:23+0300

россия

следственный комитет рф

происшествия

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В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой.

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россия, следственный комитет рф, происшествия