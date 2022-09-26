https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/chislo-pogibshikh-v-rezultate-strelby-v-izhevske-vyroslo-do-17-1041730533.html
Число погибших в результате стрельбы в Ижевске выросло до 17
Число погибших в результате стрельбы в Ижевске выросло до 17
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T22:30+0300
2022-09-26T22:30+0300
2022-09-26T22:30+0300
россия
происшествия
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. При стрельбе в ижевской школе погибли 17 человек, из них 11 детей и шесть взрослых, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные СК России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, происшествия
Число погибших в результате стрельбы в Ижевске выросло до 17
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. При стрельбе в ижевской школе погибли 17 человек, из них 11 детей и шесть взрослых, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные СК России.
"По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
В Удмуртии объявлен четырехдневный траур. Ранее было известно о 15 погибших, 11 из них - дети.