https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/chislo-pogibshikh-v-rezultate-strelby-v-izhevske-vyroslo-do-17-1041730533.html

Число погибших в результате стрельбы в Ижевске выросло до 17

Число погибших в результате стрельбы в Ижевске выросло до 17

В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T22:30+0300

2022-09-26T22:30+0300

2022-09-26T22:30+0300

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041712439_0:87:1845:1124_1920x0_80_0_0_56c18b4ac7cc5b1569218cb67e6e9b48.jpg

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. При стрельбе в ижевской школе погибли 17 человек, из них 11 детей и шесть взрослых, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные СК России.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, происшествия