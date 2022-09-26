https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/do-13-chelovek-stali-zhertvami-strelby-v-shkole-v-izhevske-1041712949.html

До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске

До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске

Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. До этого было известно о девяти жертвах. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

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следственный комитет рф

россия

преступления

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Об этом сообщает Следственный комитет России.Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.Расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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следственный комитет рф, россия, преступления