https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/do-13-chelovek-stali-zhertvami-strelby-v-shkole-v-izhevske-1041712949.html
До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске
До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске
Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. До этого было известно о девяти жертвах. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T12:40+0300
2022-09-26T12:40+0300
2022-09-26T12:44+0300
следственный комитет рф
россия
преступления
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Об этом сообщает Следственный комитет России.Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.Расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета.
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следственный комитет рф, россия, преступления
следственный комитет рф, россия, преступления
До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске
12:40 26.09.2022 (обновлено: 12:44 26.09.2022)
Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. До этого было известно о девяти жертвах.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. До 13 человек стали жертвами стрельбы в школе в Ижевске, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.
Расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета.