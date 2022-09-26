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Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции
Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции
США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T09:30+0300
2022-09-26T09:30+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карты "Мир", пишет агентство "Прайм" со ссылкой на газету Sabah.В газете отмечается, что в повестке заседания турецкого кабмина - положение российских туристов в Турции.В начален прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк"сообщили, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслужиание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".
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турция, экономика, россия, санкции, в мире
турция, экономика, россия, санкции, в мире
Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции
09:30 26.09.2022 (обновлено: 09:47 26.09.2022)
США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карты "Мир", пишет агентство "Прайм" со ссылкой на газету Sabah.
В газете отмечается, что в повестке заседания турецкого кабмина - положение российских туристов в Турции.
"После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации", — отмечает издание.
В начален прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк"сообщили, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслужиание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".