https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/erdogan-obsudit-s-ministrami-situatsiyu-s-kartami-mir-v-turtsii-1041705358.html

Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции

Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции

США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карты "Мир", пишет агентство "Прайм" со ссылкой на газету Sabah.В газете отмечается, что в повестке заседания турецкого кабмина - положение российских туристов в Турции.В начален прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк"сообщили, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслужиание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".

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