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Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии планирует проведение встреч с представителями органов госвласти России. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T18:58+0300
2022-09-26T18:58+0300
2022-09-26T18:58+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает пресс-служба ведомства. В российской столице планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.
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москва, россия, мид абхазии, абхазия, политика
москва, россия, мид абхазии, абхазия, политика
Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии планирует проведение встреч с представителями органов госвласти России.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.
В российской столице планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.