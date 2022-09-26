https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/glava-mid-abkhazii-otbyl-v-moskvu-s-rabochey-poezdkoy-1041727258.html

Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии планирует проведение встреч с представителями органов госвласти России. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T18:58+0300

2022-09-26T18:58+0300

2022-09-26T18:58+0300

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает пресс-служба ведомства. В российской столице планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.

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