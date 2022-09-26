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Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
О промежуточных итогах выполнения государственной целевой программы "Жилище-2022", в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T11:00+0300
2022-09-26T11:00+0300
2022-09-26T11:25+0300
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Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
В ноябре 2021 года указом президента Абхазии была утверждена государственная целевая программа "Жилище", которая должна быть реализована до конца текущего года. Что включает в себя эта программа, какие цели и задачи она преследует и насколько удалось их выполнить, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.Он напомнил, что на реализацию программы в 2022 году было выделено 40 миллионов рублей, и эти уже средства освоены практически на 90 %.Размер финансовой помощи составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом, максимальный размер помощи не превышает один миллион рублей. По словам Черезия, есть граждане, которым выделяют всего 500 тысяч рублей, но им сегодня тяжело на эту сумму найти пригодную для проживания жилплощадь. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, жилье, абхазия, аудио
подкасты, гражданин и начальник, жилье, абхазия, аудио
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
11:00 26.09.2022 (обновлено: 11:25 26.09.2022)
О промежуточных итогах выполнения государственной целевой программы "Жилище-2022", в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия.
В ноябре 2021 года указом президента Абхазии была утверждена государственная целевая программа "Жилище", которая должна быть реализована до конца текущего года. Что включает в себя эта программа, какие цели и задачи она преследует и насколько удалось их выполнить, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.
Он напомнил, что на реализацию программы в 2022 году было выделено 40 миллионов рублей, и эти уже средства освоены практически на 90 %.
Размер финансовой помощи составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом, максимальный размер помощи не превышает один миллион рублей. По словам Черезия, есть граждане, которым выделяют всего 500 тысяч рублей, но им сегодня тяжело на эту сумму найти пригодную для проживания жилплощадь.
Подробности слушайте в аудиофайле
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