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Международный наблюдатель о референдуме: мы фиксируем угрозы и давление со стороны Киева
Международный наблюдатель о референдуме: мы фиксируем угрозы и давление со стороны Киева
Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, жители Запорожской области активно участвуют в голосовании на референдуме - об этом заявил международный... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T18:25+0300
2022-09-26T18:25+0300
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По его словам, референдум в Запорожской области организован на высоком уровне, безопасность избирателей также обеспечена. Лущ отметил, что наблюдатели фиксируют факты угроз и давления как на членов избирательных комиссий, так и на рядовых граждан со стороны Украины.
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Международный наблюдатель о референдуме: мы фиксируем угрозы и давление со стороны Киева
18:25 26.09.2022 (обновлено: 18:42 26.09.2022)
Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, жители Запорожской области активно участвуют в голосовании на референдуме - об этом заявил международный наблюдатель Сергей Лущ.
По его словам, референдум в Запорожской области организован на высоком уровне, безопасность избирателей также обеспечена. Лущ отметил, что наблюдатели фиксируют факты угроз и давления как на членов избирательных комиссий, так и на рядовых граждан со стороны Украины.