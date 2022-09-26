https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/mezhdunarodnyy-nablyudatel-o-referendume-my-fiksiruem-ugrozy-i-davlenie-so-storony-kieva-1041726440.html

Международный наблюдатель о референдуме: мы фиксируем угрозы и давление со стороны Киева

Международный наблюдатель о референдуме: мы фиксируем угрозы и давление со стороны Киева

Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, жители Запорожской области активно участвуют в голосовании на референдуме - об этом заявил международный... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T18:25+0300

2022-09-26T18:25+0300

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По его словам, референдум в Запорожской области организован на высоком уровне, безопасность избирателей также обеспечена. Лущ отметил, что наблюдатели фиксируют факты угроз и давления как на членов избирательных комиссий, так и на рядовых граждан со стороны Украины.

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