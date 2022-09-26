https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/minoborony-rossii-ne-budet-vvodit-ogranicheniya-na-peredvizhenie-grazhdan-1041727535.html

Минобороны России не будет вводить ограничения на передвижение граждан

Минобороны России не будет вводить ограничения на передвижение граждан

Владимир Путин 21 сентября сообщил о частичной мобилизации в России. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T19:35+0300

2022-09-26T19:35+0300

2022-09-26T19:35+0300

министерство обороны рф

россия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от "домашних истериков", поэтому "ко всем сливам следует относится аккуратнее.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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министерство обороны рф, россия