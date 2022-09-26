https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/minoborony-rossii-ne-budet-vvodit-ogranicheniya-na-peredvizhenie-grazhdan-1041727535.html
Минобороны России не будет вводить ограничения на передвижение граждан
Минобороны России не будет вводить ограничения на передвижение граждан
Владимир Путин 21 сентября сообщил о частичной мобилизации в России. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T19:35+0300
2022-09-26T19:35+0300
2022-09-26T19:35+0300
министерство обороны рф
россия
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от "домашних истериков", поэтому "ко всем сливам следует относится аккуратнее.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия
министерство обороны рф, россия
Минобороны России не будет вводить ограничения на передвижение граждан
Владимир Путин 21 сентября сообщил о частичной мобилизации в России.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России.
"В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сказали в ведомстве.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от "домашних истериков", поэтому "ко всем сливам следует относится аккуратнее.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.