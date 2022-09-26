https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1041730106.html

Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работать в Абхазии

Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работать в Абхазии

Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начнет работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T21:27+0300

2022-09-26T21:27+0300

2022-09-26T21:27+0300

в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работу в Абхазии с 27 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.О передвижении диагностического комплекса в другие районы Минздрав будет оповещать заранее.

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