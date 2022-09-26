https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1041730106.html
Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работать в Абхазии
Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работать в Абхазии
Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начнет работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T21:27+0300
2022-09-26T21:27+0300
2022-09-26T21:27+0300
в абхазии
медицина
абхазия
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работу в Абхазии с 27 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.О передвижении диагностического комплекса в другие районы Минздрав будет оповещать заранее.
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медицина, абхазия
Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работать в Абхазии
Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начнет работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения начнет работу в Абхазии с 27 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Первый пункт откроется в Центральной районной больнице Очамчыры, будет работать 27 и 28 сентября. Диагностика зрения проводится бесплатно, предварительной записи не нужно.
О передвижении диагностического комплекса в другие районы Минздрав будет оповещать заранее.