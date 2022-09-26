https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/putin-predostavil-snoudenu-rossiyskoe-grazhdanstvo-1041727765.html

Путин предоставил Сноудену российское гражданство

Путин предоставил Сноудену российское гражданство

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

эдвард сноуден

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе.

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россия, владимир путин, эдвард сноуден