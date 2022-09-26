https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-1041706608.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T10:15+0300
2022-09-26T10:15+0300
2022-09-26T10:15+0300
аэропорты
россия
санкции
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 октября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорты, россия, санкции
аэропорты, россия, санкции
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 октября, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.