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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/rossiyskie-khakery-vylozhili-dannye-1500-ukrainskikh-razvedchikov-1041705479.html
Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
В списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T08:55+0300
2022-09-26T08:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
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хакеры
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тысяч сотрудников Cлужбы внешней разведки (СВР) Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида".Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости актуальность информации.Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.
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украина, россия, хакеры
украина, россия, хакеры

Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

08:55 26.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Человек с ноутбуком
Человек с ноутбуком - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тысяч сотрудников Cлужбы внешней разведки (СВР) Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида".
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости актуальность информации.
В опубликованном списке как страны, активно поддерживающие Украину в противостоянии России (США, Франция, Италия, Германия, Польша), так и государства с более сдержанной позицией, в том числе Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.
Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.
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