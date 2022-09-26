https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/rossiyskie-khakery-vylozhili-dannye-1500-ukrainskikh-razvedchikov-1041705479.html

Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

В списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T08:55+0300

2022-09-26T08:55+0300

2022-09-26T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

хакеры

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тысяч сотрудников Cлужбы внешней разведки (СВР) Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида".Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости актуальность информации.Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.

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