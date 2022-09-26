Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
© Sputnik / Томас Тхайцук Человек с ноутбуком
© Sputnik / Томас Тхайцук
В списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тысяч сотрудников Cлужбы внешней разведки (СВР) Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида".
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости актуальность информации.
В опубликованном списке как страны, активно поддерживающие Украину в противостоянии России (США, Франция, Италия, Германия, Польша), так и государства с более сдержанной позицией, в том числе Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.
Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.