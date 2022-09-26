https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/trapsh-o-mobilizatsii-v-rossii-logika-voennoy-operatsii-opravdana--1041710537.html

Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана

Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана

О необходимости проведения в России частичной мобилизации, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Николай Трапш. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T13:25+0300

2022-09-26T13:25+0300

2022-09-26T13:26+0300

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Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана

Николай Трапш считает, что мобилизация - не популярная, но необходимая мера. Если раньше перевес украинских сил был не столь ощутим, то сегодня живая сила противника в шесть раз превышает, и потому необходимо уравнять количественные показатели, подчеркнул он.К тому же, по словам Трапш, сейчас Россия вводит все больше техники, и для того, чтобы обслуживать ее, нужны дополнительные кадры.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, мобилизация, министерство обороны рф, спецоперация, такие обстоятельства, аудио