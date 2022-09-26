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Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана
Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана
О необходимости проведения в России частичной мобилизации, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Николай Трапш. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T13:25+0300
2022-09-26T13:25+0300
2022-09-26T13:26+0300
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Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана
Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана
Николай Трапш считает, что мобилизация - не популярная, но необходимая мера. Если раньше перевес украинских сил был не столь ощутим, то сегодня живая сила противника в шесть раз превышает, и потому необходимо уравнять количественные показатели, подчеркнул он.К тому же, по словам Трапш, сейчас Россия вводит все больше техники, и для того, чтобы обслуживать ее, нужны дополнительные кадры.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, мобилизация, министерство обороны рф, спецоперация, такие обстоятельства, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, мобилизация, министерство обороны рф, спецоперация, такие обстоятельства, аудио
Трапш о мобилизации в России: логика военной операции оправдана
13:25 26.09.2022 (обновлено: 13:26 26.09.2022)
О необходимости проведения в России частичной мобилизации, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Николай Трапш.
Николай Трапш считает, что мобилизация - не популярная, но необходимая мера. Если раньше перевес украинских сил был не столь ощутим, то сегодня живая сила противника в шесть раз превышает, и потому необходимо уравнять количественные показатели, подчеркнул он.
К тому же, по словам Трапш, сейчас Россия вводит все больше техники, и для того, чтобы обслуживать ее, нужны дополнительные кадры.
“Нужны люди, имеющие опыт. Такого опыта не может быть у людей, которые пришли как добровольцы. И соответственно такого рода специалисты как раз и востребованы в ходе частичной мобилизации. Мера в целом непопулярная, но логика развития конфликта, логика ведения военной операции абсолютно оправдана. Если ставить цель довести ее до логического завершения, то неизбежно нужно вводить дополнительные ресурсы, на что и направлена мобилизация”, - сказал Трапш.
Подробности слушайте в аудиофайле
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