https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/ustanovlena-lichnost-strelyavshego-v-shkole-v-izhevske-1041714279.html

Установлена личность стрелявшего в школе в Ижевске

Установлена личность стрелявшего в школе в Ижевске

В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T13:35+0300

2022-09-26T13:35+0300

2022-09-26T13:35+0300

следственный комитет рф

преступления

россия

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что сейчас проверяют его приверженность неофашистским взглядам.По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы... Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что сейчас по месту жительства стрелявшего проводят обыск.

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