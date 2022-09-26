https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/ustanovlena-lichnost-strelyavshego-v-shkole-v-izhevske-1041714279.html
Установлена личность стрелявшего в школе в Ижевске
Установлена личность стрелявшего в школе в Ижевске
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T13:35+0300
2022-09-26T13:35+0300
2022-09-26T13:35+0300
следственный комитет рф
преступления
россия
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что сейчас проверяют его приверженность неофашистским взглядам.По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы... Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что сейчас по месту жительства стрелявшего проводят обыск.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
следственный комитет рф, преступления, россия
следственный комитет рф, преступления, россия
Установлена личность стрелявшего в школе в Ижевске
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik.
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщили РИА Новости
в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что сейчас проверяют его приверженность неофашистским взглядам.
По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
"Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы... Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что сейчас по месту жительства стрелявшего проводят обыск.