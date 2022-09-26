https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/vozobnovlen-priem-zayavleniy-na-oformlenie-biometricheskikh-zagranpasportov-1041711310.html

Возобновлен прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов

Возобновлен прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов

Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет была связана с необходимостью провести технические... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T11:35+0300

2022-09-26T11:35+0300

2022-09-26T12:03+0300

в абхазии

россия

абхазия

посольство рф в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102944/69/1029446927_0:104:1995:1226_1920x0_80_0_0_3613cf744cbcd78a88b6b9fd739095b5.jpg

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновил приема заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет. Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекращал прием заявлений на выдачу загранпаспортов.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, посольство рф в абхазии