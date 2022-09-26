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Возобновлен прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов
Возобновлен прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов
Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет была связана с необходимостью провести технические... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T11:35+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновил приема заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет. Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекращал прием заявлений на выдачу загранпаспортов.
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россия, абхазия, посольство рф в абхазии
Возобновлен прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов
11:35 26.09.2022 (обновлено: 12:03 26.09.2022)
Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет была связана с необходимостью провести технические работы в системе.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновил приема заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет.
Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекращал прием заявлений на выдачу загранпаспортов.